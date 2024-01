DJ Scholz ruft Israel zu besserem Schutz der palästinensischen Zivilisten auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Israel aufgerufen, im Konflikt mit der militanten Palästinenserorganisation Hamas palästinensische Zivilisten besser zu schützen und ihren Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern. Israel verteidige sich gegen die Terrororganisation Hamas, so Scholz.

"Dabei steht fest: Israel muss dabei im Rahmen des humanitären Völkerrechts handeln. Die humanitäre Versorgung in den palästinensischen Gebieten ist prekär. Die Warnungen internationaler Hilfsorganisationen dürfen nicht ignoriert werden", mahnte Scholz in Berlin. "Die israelische Regierung muss alles in ihrer Macht Stehende tun, dass die Zivilbevölkerung in Gaza in diesem Konflikt besser geschützt wird und deutlich besseren Zugang zu humanitären Hilfeleistungen erhält."

Gleichzeitig betonte Scholz aber, dass der Krieg sofort enden könne. Die Hamas müsse dafür ihr menschenverachtendes Treiben beenden, Millionen Bewohner Gazas aus der "Geiselhaft entlassen" und die Führer der Hamas müssten sich ergeben. Scholz rief außerdem den Iran dazu auf, diesen Konflikt nicht noch weiter anzuheizen.

"Die Raketenangriffe der Hisbollah sowie die Attacken der Huthi im Roten Meer sind eine schwere Bedrohung der internationalen Sicherheit", sagte Scholz.

