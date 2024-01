DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - DAX zeigt Nehmerqualität

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in die Woche gestartet. Ein Rücksetzer am Vormittag wurde schnell von Käufern genutzt, was die gute Stimmung für Aktien unterstrich. Am Ende des Tages schloss der DAX 0,7 Prozent höher bei 16.716 Punkten. Die Nachrichtenlage war aber eher dünn, mit Beginn der US-Berichtssaison am Freitag mit den US-Banken dürften von dieser Seite Impulse kommen. Zudem finden momentan einige Investoren-Konferenzen statt, auf denen sich die Unternehmen vor Investoren präsentieren. Es ist zu erwarten, dass Analysten hier neue Ideen sammeln, die demnächst über Research-Veröffentlichungen den Weg in den Markt finden dürften.

DAX-Schwergewicht Airbus gesucht

An der Börse wird auf Nachrichten aus der Flugzeugindustrie immer recht nervös reagiert. Am Montag profitierte die Aktie von Airbus (+2,6%) von Umschichtungen aus Boeing (-6,6%). Hier belastete die Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ordnete in Folge für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Inspektionen an. Die Maschine war in Portland gestartet und auf dem Weg nach Ontario in Kalifornien, als sich nach Angaben von Passagieren kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand löste.

Evotec stiegen um 2,5 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen erhält im Rahmen der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung von 25 Millionen US-Dollar. Der Fortschritt bei der Partnerschaft bedeute eine weitere Stärkung der gemeinsamen Pipeline an Neurologie-Programmen, erklärte das Unternehmen, das mit dem Geld die weitere Forschung vorantreiben will. Die Ankündigung des Beginns eines Aktienrückkaufprogamms über bis zu 300 Millionen Dollar stützte derweil Qiagen - die Aktie kletterte um 2,6 Prozent.

UBS stuft Carl Zeiss auf "Kaufen"

Eine Kaufempfehlung der UBS beflügelte Carl Zeiss Meditec. Die Analysten sehen bei der Gesellschaft die besten Wachstumsraten im Sektor, von 2024 bis 2028 erwarten sie eine jahresdurchschnittliche Umsatz- bzw. Gewinnwachstumsrate von 10 bzw. 18 Prozent. Zudem werde die Aktie derzeit mit einem historischen Bewertungsabschlag gehandelt, das Kursziel sahen die Experten bei 125 Euro. Der Kurs legte um 5,9 Prozent auf 99,16 Euro zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.716,47 +0,7% -0,21% DAX-Future 16.853,00 +0,7% -0,47% XDAX 16.714,40 +0,8% -0,32% MDAX 26.316,35 +1,0% -3,03% TecDAX 3.268,97 +1,3% -2,05% SDAX 13.697,12 +1,2% -1,89% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,05% +58 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 33 7 0 2.262,4 55,8 68,5 MDAX 42 6 2 427,3 25,8 34,4 TecDAX 21 7 2 567,6 20,6 28,4 SDAX 55 13 2 93,5 6,7 6,5 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2024 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.