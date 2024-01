Tauche mit uns ein in den Weltraum! In diesem Video erkunden wir die Zukunft des Weltraums und diskutieren über aufkommende Megatrends. @AstroTim, bekannt als Weltraumjournalist und YouTuber, gibt Einblicke in die Weltraumwirtschaft. Wir sprechen über das boomende Geschäft der Weltraumindustrie, insbesondere im Bereich der Satellitentechnologie, die die Art und Weise verändert, wie die Welt mit dem Internet verbunden ist. Weitere Themen sind Technologien wie Weltraumroboter, Weltraumtourismus mit Unternehmen wie Axiom Space, die Möglichkeiten des Minings auf Asteroiden oder sogar auf dem Mond und ein Blick auf die globalen Entwicklungen im Raumfahrtsektor. Steigende Rohstoffpreise auf der Erde könnten es wirtschaftlich sinnvoll machen, Raketen in den Weltraum zu schicken, um dort größere Mengen abzubauen.