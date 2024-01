Dieser Auftakt in die zweite Handelswoche des neuen Börsenjahres konnte sich durchaus sehen lassen: Denn der DAX hat an diesem Montag wieder einmal Boden gut gemacht und die Marke von 16 700 Punkten zurückerobert. Rückenwind erhielt der deutsche Leitindex dabei von den überwiegend freundlichen US-Leitbörsen.Mit einem Plus von 0,74 Prozent auf 16 716,47 Punkte ging der deutsche Leitindex letztlich aus dem Handel. Der MDAX konnte 0,99 Prozent auf 26 316,35 Punkteklettern. Europaweit wurden ebenfalls ...

