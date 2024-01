DJ Volkswagen integriert ChatGPT in Sprachassistenten aktueller Modelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen integriert den Chatbot ChatGPT in den Sprachassistenten seiner aktuellen Modelle. Die ersten Fahrzeuge, bei denen der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot in das Backend des Volkswagen-Sprachassistenten IDA integriert ist, stellt der DAX-Konzern vom 9. bis 12. Januar auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vor. Grundlage für die neue Funktion sei eine Software des Technologiepartners Cerence, teilte VW mit.

Als erster Volumenhersteller wird Volkswagen der Mitteilung zufolge ChatGPT ab dem zweiten Quartal 2024 in ersten Märkten und in zahlreichen Modellen serienmäßig anbieten. Eigene Daten seien dabei geschützt, ChatGPT werde "keinerlei Zugriff auf Fahrzeugdaten" erhalten, Fragen und Antworten würden "im Sinne eines bestmöglichen Datenschutzes umgehend gelöscht".

Mit dem Sprachassistenten IDA ließen sich bereits jetzt zum Beispiel Infotainment, Navigation und Klimatisierung steuern oder auch allgemeine Wissensfragen beantworten. "Künftig können Kundinnen und Kunden in allen Volkswagen Modellen, die über IDA verfügen, nahtlos auf die ständig wachsende Datenbank der Künstlichen Intelligenz zugreifen und sich während der Fahrt recherchierte Inhalte vorlesen lassen sowie in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren", teilte der DAX-Konzern mit.

Der neue Chatbot werde in Verbindung mit der neuesten Infotainmentgeneration in folgenden Modellen angeboten: ID.7, ID.5, ID.4, ID.3, im neuen Tiguan und dem neuen Passat sowie im neuen Golf.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2024 12:12 ET (17:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.