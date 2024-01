Karsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg, analysiert die Auswirkungen der Inflation auf den schwierigen Börsenstart 2024. Trotz eines Anstiegs der Inflationsrate auf 3,7% in Deutschland, betont er, dass die Gesamtinflationsrate durch sinkende Preissteigerungsraten in anderen Bereichen moderiert wird. Klude sieht eine positive Tendenz bei den Nahrungsmittelpreisen und erwartet eine baldige Normalisierung. Er diskutiert auch die Rolle von Lohnsteigerungen und die zögerliche Zinspolitik der Notenbanken. Trotz Marktoptimismus hinsichtlich schneller Zinssenkungen mahnt er zur Vorsicht und empfiehlt Anlegern eine abwartende Haltung, sieht jedoch Potenzial für erste Investitionen. Klude ist vorsichtig optimistisch für die US-Kapitalmärkte und prognostiziert höhere Kurse am Jahresende.