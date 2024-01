(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.01.2024 - Biotech-Aktien entwickeln sich am Montag uneinheitlich. Im deutschen Handel legen MorphoSys und Qiagen zu. An der Wall Street geben unter anderem die Papiere von Vertex Pharma nach. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 16.701 Punkte, gestützt von Siemens Energy, Airbus und Infineon. Auf der anderen Seite stehen Fresenius, Covestro und RWE. Der MDAX verbessert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...