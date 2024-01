Anzeige / Werbung

SoFi Aktienanalyse: Umsatzwachstum intakt, endlich Gewinne in 2024? Das FinTech unter der Lupe.

SoFi Technologies, kurz für Social Finance, ist ein Finanztechnologieunternehmen, das 2011 gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und wurde von vier Studenten mit dem Ziel ins Leben gerufen, innovative Lösungen für finanzielle Dienstleistungen anzubieten. Dabei wurde ein existierendes Modell für Studentenkredite übernommen und zunächst digitalisiert. Damit konzentrierte sich das Unternehmen im ersten Schritt nur auf die Refinanzierung von Studentenkrediten, entwickelte sich jedoch im Laufe der Jahre zu einem umfassenderen Finanzdienstleister.

Als vielseitiger Finanzdienstleister kann somit ein breites Produktangebot und eine starke Community-Orientierung weiterentwickelt werden. Das Unternehmen bleibt in einem sich ständig verändernden Finanzumfeld relevant und bietet seinen Kunden moderne Lösungen für ihre finanziellen Bedürfnisse. Kommt hier noch die Profitabilität in 2024 hinzu, könnte die Aktie einen weiteren Aufschwung sehen. An welchen Marken dies festzumachen ist, erörtern wie mit dem Freestoxx-Tool.

