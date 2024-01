Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Antikörpertherapeutika konzentriert, gibt heute den Abschluss einer exklusiven Options- und Lizenzvereinbarung mit Radiance Biopharma Inc. ("Radiance") bekannt, einem Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten der nächsten Generation spezialisiert hat.

Die Vereinbarung gewährt Radiance eine Option auf die Lizenz von Biocytogen für ein erstklassiges, vollständig humanes Anti-HER2/TROP2 bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (BsADC) für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Produkten für alle menschlichen Indikationen weltweit. HER2 und TROP2 sind zwei tumorassoziierte Antigene (TAAs), die häufig von verschiedenen Tumorarten exprimiert und mitexprimiert werden, darunter Brust-, Magen-, Darm-, Blasen-, Bauchspeicheldrüsen- und nicht-kleinzelliger Lungenkrebs.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Biocytogen bei Ausübung der Option Anspruch auf eine Optionsgebühr, eine Lizenzgebühr, Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Kommerzialisierung sowie Lizenzgebühren im einstelligen Bereich auf den Nettoumsatz. Darüber hinaus hat Biocytogen das Recht, eine eventuelle Unterlizenzierungsgebühr zwischen Radiance und einem Dritten einzufordern.

Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen, sagte: "Wir freuen uns, mit Radiance, einem starken Team mit umfassender Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung, zusammenzuarbeiten, um ein führendes proprietäres, vollständig humanes bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat zu entwickeln. Wir sind optimistisch, dass die Kombination unserer Stärke in der Entdeckung von BsADCs und der umfangreichen Erfahrung des Teams von Radiance dazu beitragen wird, die Kommerzialisierung dieses dualen BsADCs zu beschleunigen."

Marc Lippman, MD, Chairman of the Board von Radiance, sagte: "Wir freuen uns über den Abschluss dieser exklusiven Options- und Lizenzvereinbarung mit Biocytogen für ein neuartiges humanes bispezifisches Antikörper-Wirkstoffkonjugat gegen HER2 und Trop2. Präklinische Daten aus In-vitro- und In-vivo-Tests mit diesem BsADC zeigen eine vielversprechende hohe Potenz der Anti-Tumor-Aktivitäten in führenden Tumorindikationen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Biocytogen, um das Produkt zum Nutzen der Patienten in die Praxis zu bringen."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf der Gene-Editing-Technologie und nutzt gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice (RenMab/RenLite /RenNano /RenTCR-mimic) Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimische Antikörper und hat eine Standardbibliothek mit über 400.000 vollständig menschlichen Antikörpersequenzen gegen etwa 1000 Zielmoleküle für die weltweite Zusammenarbeit aufgebaut. Bis zum 30. Juni 2023 wurden weltweit 50 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und multiplen klinischen Wirkstoffen, zur Auslizenzierung und zum Transfer sowie 42 zielgerichtete RenMice-Lizenzierungsprojekte geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn

Über Radiance Biopharma

Radiance konzentriert sich auf die Entwicklung einer Pipeline von Antikörper-basierten Krebstherapeutika, einschließlich mono- und bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) für die Behandlung von Krebs und für andere ungedeckte medizinische Bedürfnisse. Marc Lippman, MD, Mitbegründer und Chairman of the Board von Radiance, ist ein renommierter Onkologe und ehemaliges Gründungsmitglied von Seagen, einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der ADCs, das kürzlich von Pfizer übernommen wurde. Radiance hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts, und verfügt über ein erstklassiges, bewährtes Führungsteam, das das Beste aus ADC-Technik, klinischem und Management-Know-how und Erfolgsbilanz in sich vereint. Radiance ist ein Schwesterunternehmen von Alphageneron Pharmaceuticals Inc., einem Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das einzigartige zielgerichtete Zell- und Gentherapien zur Behandlung von Krebs und anderen ungedeckten medizinischen Bedürfnissen entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.radiancebiopharma.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die Worte "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen" und "planen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen können erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die durch solche Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der präklinischen und klinischen Entwicklung von Produkten, Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Ergebnis und der Durchführung klinischer Studien einschließlich unvorhergesehener Sicherheitsprobleme, Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Produktherstellung, die mangelnde Marktakzeptanz unserer Produkte, unsere Unfähigkeit, das Wachstum zu steuern, das Wettbewerbsumfeld in Bezug auf unser Geschäftsfeld und unsere Märkte, unsere Unfähigkeit, ausreichend qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten, die Nichtdurchsetzbarkeit oder der fehlende Schutz unserer Patente und Eigentumsrechte, unsere Beziehungen zu verbundenen Unternehmen, Änderungen und Entwicklungen in der Technologie, die unsere Produkte oder Technologien veralten lassen könnten, und andere Faktoren. Radiance ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren oder solche Aussagen zu bestätigen, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, oder an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

