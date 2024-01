Strategische Neupositionierung schafft beispiellose Zusammenführung von regulatorischem Fachwissen und globalen Fähigkeiten

Die Validant Unternehmensgruppe gab heute eine strategische Neupositionierung bekannt, die die fünf Unternehmen zu einer globalen regulatorischen Marke vereint: ELIQUENT Life Sciences.

ELIQUENT Life Sciences ist der Zusammenschluss von fünf globalen Beratungsunternehmen für regulatorische Fragen: Validant Greenleaf Health DataRevive Oriel Stat-a-Matrix und IDEC. Die kollektiven Fähigkeiten dieser unübertroffenen Allianz ermöglichen integrierte Lösungen, die das Spektrum der regulatorischen Herausforderungen überbrücken. ELIQUENT Life Sciences bietet umfassende Dienstleistungen an, die Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen bei der Navigation durch das komplexe regulatorische Umfeld unterstützen.

"ELIQUENT Life Sciences ist eine beispiellose Vereinigung von führenden Regulierungsbehörden, Branchenexperten und technischen Spezialisten. Unsere kombinierten Fähigkeiten bieten den besten Weg nach vorne für globale Life-Science-Innovatoren. Gemeinsam setzt ELIQUENT einen neuen Standard für hervorragende regulatorische Leistungen", sagte Tim Dietlin, Chief Executive Officer, ELIQUENT Life Sciences.

Full-Service-Engagement

Das ELIQUENT-Team arbeitet funktionsübergreifend an der Bereitstellung von Lösungen, die globale Life-Science-Innovatoren benötigen, um die Zulassung für ihre Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Zulassung und Klinik verfügt das Team von ELIQUENT über die nötigen Fachkenntnisse, um Kunden in allen therapeutischen Modalitäten, Phasen und wichtigen globalen Märkten zu unterstützen.

Die kombinierten Leistungen und umfangreichen Qualifikationen des ELIQUENT-Teams ermöglichen ein Full-Service-Engagement, das End-to-End-Unterstützung in den folgenden Bereichen bietet:

Lösungen für regulatorische Angelegenheiten

Von den frühesten Phasen der Entwicklung über die Einreichung von Zulassungsanträgen bis hin zur Unterstützung nach der Zulassung ELIQUENTs robuste Mischung aus technischer Kompetenz und klinischem Fachwissen begleitet Unternehmen bis zur Zulassung und darüber hinaus.

Lösungen für Pharmakovigilanz und Post-Market Surveillance

Die maßgeschneiderten Pharmakovigilanz-Dienstleistungen von ELIQUENT umfassen sowohl die strategische Ausrichtung als auch die praktische globale Unterstützung und ermöglichen es Unternehmen, mit Zuversicht zu arbeiten.

Lösungen für Qualität Compliance

Die hochspezialisierten Compliance-Experten von ELIQUENT entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen mit erstklassiger strategischer Unterstützung, technischer Anleitung und projektbezogenen Leistungen ausstatten.

Lösungen zur Sanierung

Das Team von ELIQUENT besteht aus angesehenen Fachleuten, die zusammen mit einem Netzwerk von einsatzbereiten globalen Experten ein konkurrenzloses Maß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei der Interaktion mit den Aufsichtsbehörden mitbringen und Unternehmen zum Erfolg führen.

Expertenschulung

Die anpassbaren Schulungsprogramme von ELIQUENT bieten Präsenz- und Fernschulungen, um sowohl Führungsteams als auch Mitarbeiter mit den Fähigkeiten und Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um pragmatische Problemlösungsprozesse zu entwickeln und die Einhaltung der sich entwickelnden gesetzlichen Vorschriften, Compliance- und Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Die strategische Neupositionierung von ELIQUENT Life Sciences wird von GHO Capital, dem europäischen Spezialinvestor im Gesundheitswesen, unterstützt. Die heutige Ankündigung folgt auf die Übernahme von DataRevive im Jahr 2019, einem Beratungsunternehmen für regulatorische Strategie und Beratung für globale Kunden, die Übernahme von IDEC im November 2020, einem führenden Beratungsunternehmen für regulatorische Fragen in Japan, die Übernahme von Oriel STAT A MATRIX im Dezember 2020, einem globalen Beratungs- und Schulungsunternehmen für die Medizinprodukteindustrie, und die Übernahme von Greenleaf Health im April 2021, einem führenden Beratungsunternehmen für regulatorische Fragen der FDA.

Über GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, oder GHO Capital Partners LLP, ist ein führender spezialisierter Berater für Investitionen im Gesundheitswesen mit Sitz in London. Wir setzen globale Fähigkeiten und Perspektiven ein, um wachstumsstarke Chancen im Gesundheitswesen zu erschließen. Dabei zielen wir auf eine paneuropäische und transatlantische Internationalisierung ab, um marktführende Unternehmen von strategischem globalem Wert aufzubauen. Unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei Investitionen spiegelt die unübertroffene Tiefe unserer Branchenkenntnisse und unseres Netzwerks wider. Wir arbeiten mit starken Managementteams zusammen, um langfristige und nachhaltige Werte zu schaffen und die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern, um eine bessere, schnellere und leichter zugängliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ghocapital.com.

