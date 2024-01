Bietet außergewöhnlichen Durchsatz, KI-gestützte Kodierung und hervorragende Bildverbesserung für Rechenzentren

VeriSilicon (688521.SH) hat heute seine neueste Video Processor Unit (VPU) IP der VC9800 Serie mit verbesserter Videoverarbeitungsleistung vorgestellt, um seine Präsenz in den Rechenzentrumsanwendungen zu stärken. Die neu eingeführte IP-Serie erfüllt die fortschrittlichen Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation, darunter Server für Videotranskodierung, KI-Server, virtuelle Cloud-Desktops und Cloud-Gaming.

Die VPU-IP der VC9800-Serie zeichnet sich durch hohe Leistung, hohen Durchsatz und Multi-Stream-Codierung und -Decodierung auf Serverebene aus. Sie kann bis zu 256 Streams verarbeiten und unterstützt alle gängigen Videoformate, einschließlich des neuen fortschrittlichen Formats VVC. Durch die Rapid Look Ahead-Codierung verbessert die VC9800 Serie IP die Videoqualität bei geringem Speicherbedarf und geringer Codierungslatenz erheblich. Mit der Unterstützung von 8K-Codierung und -Decodierung bietet sie eine verbesserte Videonachbearbeitung und Mehrkanal-Codierung bei verschiedenen Auflösungen und damit eine effiziente Transcodierungslösung.

Die VPU-IP der VC9800-Serie kann nahtlos mit der Neural Network Processor (NPU)-IP verbunden werden und ermöglicht so eine vollständige KI-Videopipeline. In Kombination mit der Graphics Processor Unit (GPU) IP von VeriSilicon ist die Subsystemlösung in der Lage, ein verbessertes Spielerlebnis zu bieten. Darüber hinaus bieten die Hardware-Virtualisierung, die hochauflösende Bildverbesserung und die KI-fähigen Codierungsfunktionen dieser IP-Serie auch effektive Lösungen für virtuelle Cloud-Desktops.

"Die fortschrittliche Videotranskodierungstechnologie von VeriSilicon ist weiterhin führend im Bereich der Rechenzentren. Wir arbeiten eng mit weltweit führenden Kunden zusammen, um umfassende Subsystemlösungen für die Videoverarbeitung zu entwickeln, die die Anforderungen der neuesten Rechenzentren erfüllen", sagte Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division von VeriSilicon. "Für KI-Computing wurden unsere Fähigkeiten zur Videonachbearbeitung erweitert, um reibungslos mit NPUs zu interagieren und eine Genauigkeit auf OpenCV-Niveau zu gewährleisten. Außerdem haben wir die Super-Resolution-Technologie für das Videoverarbeitungs-Subsystem eingeführt, die die Bildqualität erhöht und letztlich die Benutzererfahrung für Cloud Computing und Smart Display verbessert."

Um unser umfangreiches IP-Portfolio kennenzulernen, laden wir Sie ein, den Stand von VeriSilicon auf der Venetian Expo zu besuchen (Stand Nr.: Bassano 2701 Bassano 2702) während der Consumer Electronics Show (CES) 2024, die vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas stattfindet.

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

