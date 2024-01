Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -LG Display, einer der weltweit führenden Innovatoren für Display-Technologien, hat bekanntgegeben, dass es auf der CES 2024 seinen neuesten OLED-Fernseher mit der revolutionären "META Technology 2.0" präsentieren wird.META Technology 2.0 besteht aus MLA+ (Micro Lens Array Plus) mit optimierten Linsen im Mikrometerbereich, dem verbesserten "META Multi Booster"-Algorithmus für mehr Helligkeit und dem "Detail Enhancer"-Algorithmus für größere Helligkeitsdetailtiefe. Zusammen ergibt das eine neue maximale Helligkeit von 3.000 Nits."Micro Lens Array Plus (MLA+)" hat im vergangenen Jahr mittels Big Data für einen optimierten Linsenwinkel sorgen können, der selbst das Licht abstrahlt, das bisher durch interne Reflektionen verloren ging."META Multi Booster", der exklusive helligkeitsoptimierende Algorithmus des Unternehmens, analysiert jede Szene bis ins kleinste Detail, um nicht nur den Helligkeits-Spitzenwert zu verbessern (eine der großen Stärken der OLED-Bildschirme von LG Display), sondern auch die Farbhelligkeit für eine verfeinerte und optimierte Bildqualität zu steigern.Durch die Integration von MLA+ und META Multi Booster erzielt die META Technology 2.0 eine höhere Farbhelligkeit von bis zu 1.500 Nits und ist somit 114 % heller als konventionelle OLEDs. Hellere Bereiche werden noch heller, dunklere dunkler.Der "Detail Enhancer" von LG Display ist ein Algorithmus für umfassend mehr Helligkeitsdetails. Er sorgt für eine gleichbleibende, präzise Farbdarstellung unabhängig von der Helligkeit.Durch die Integration einer neuen Datenverarbeitungstechnik in die OLED "Pixel Dimming"-Technologie, mit der das Licht von 33 Millionen Pixeln (basieren auf einem 8K-Display) individuell kontrolliert werden kann, sorgt der Detail Enhancer dafür, dass das OLED-Panel die einzelnen Farben wie gewünscht präzise wiedergibt.LG Display stellt auf der CES 2024 außerdem erstmals sein 83-Zoll-OLED-TV-Panel mit META Technology 2.0 vor. Die Nachfrage nach ultragroßen Fernsehbildschirmen wächst weiter. Daher plant das Unternehmen, die META Technology 2.0 in seine großen und ultragroßen OLED-TV-Panels wie den 55-, 65-, 77- und 83-Zoll-4K-OLEDs und den 77- und 88-Zoll-8K-OLEDs zu integrieren."META Technology 2.0 ist die ultimative Innovation für Displays nach der Überwindung der Beschränkungen von OLED. So entsteht perfekte Harmonie zwischen Mensch, Natur und Umwelt", erklärte Hyeon-woo Lee, Senior Vice President und Leiter der Geschäftseinheit für große Bildschirme bei LG Display. "Mit der neuesten Weiterentwicklung der META Technology bauen wir unsere Technologieführung auf dem Markt für OLED-TV-Panels weiter aus."Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2312953/LG_Display_s_OLED_TV_panel_with_META_Technology_2_0.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lg-display-liefert-mit-meta-technology-2-0-auf-der-ces-2024-revolutionare-neue-oled-bildqualitat-302028436.htmlPressekontakt:Joo Yeon Jennifer Ha,Manager,Global PR Team,E-Mail: hjy05@lgdisplay.comOriginal-Content von: LG Display, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126154/5687604