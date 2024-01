Das kann sich sehen lassen. Am Montag präsentieren sich die US-Aktienmärkte nach einer schwachen Vorwoche wieder in einer guten Verfassung. Zwar bremste ein Kursrutsch bei Boeing den Dow Jones Industrial, der Leitindex legt aber dennoch zu. Angetrieben von Chipwerten und IT-Aktien verzeichnete der Nasdaq-100-Index eine deutliche Erholung.Der Auswahlindex der Nasdaq-Börse zog am Montag um zwei Prozent an. Indes kletterte der Bitcoin erstmals seit April 2022 wieder über der 46 000er Marke. Von mehr ...

