ExaGrid verzeichnet Rekordbuchungen und -umsatz im Q4 2023 sowie 12 aufeinanderfolgende Quartale mit positiver GuV, positivem EBITDA und freiem Cash Flow

ExaGrid ®, die einzige Tiered Backup Storage-Lösung in der Branche, hat heute noch nie erreichte Rekordbuchungen und -umsätze für das am 31. Dezember 2023 geendete vierte Quartal 2023 sowie ein außergewöhnlich erfolgreiches Gesamtjahr 2023 gemeldet.

ExaGrid's Umsatz ist sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum vergleichbaren Vorjahresquartal gestiegen. ExaGrid ist 2023 um mehr als 20 gewachsen und verzeichnet in den vergangenen 12 Quartalen durchgehend positive Werte bei GuV, EBITDA und freiem Cash Flow.

ExaGrid hat 173 neue Kunden im Q4 2023 hinzugewonnen, davon 59 im sechsstelligen und 3 im siebenstelligen Bereich. ExaGrid hat mehr als 4.100 aktive im oberen Mittelmarkt tätige bis Großunternehmenskunden, die ExaGrid Tiered Backup Storage für den Schutz ihrer Daten verwenden. Zahlreiche Fortune 1000-Kunden sind im Quartal hinzugekommen. Das Wachstum von ExaGrid hat sich beschleunigt und das Unternehmen stellt weltweit ein.

"ExaGrid weitet seine Reichweite weiterhin aus und verfügt nun in mehr als 30 Ländern über Vertriebsteams und in mehr als 80 Ländern gibt es Installationen beim Kunden. Außerhalb der Vereinigten Staaten wächst unser Geschäft in Kanada, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika und Asien/Pazifik schnell. Wir tätigen nun 48 unseres Geschäfts außerhalb der Vereinigten Staaten," sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid.

"Vor Jahren hat ExaGrid erkannt, dass kein Anbieter Speicher für die Optimierung des Backup baute, denn alle wollten Primärspeicher für den Backup verkaufen oder sie boten Inline-Deduplizierungsanwendungen an, die für Backups und Wiederherstellungen zu langsam sind und zu teuren Forklift-Upgrades führen. Backup-Speicher müssen spezifische Anforderungen erfüllen. Umfangreiche Backup-Jobs, Inkremente, synthetische Fulls, Backup-Rotation, langfristige Aufbewahrung und viele andere Aspekte unterscheiden Backup- von Primärspeichern. ExaGrid's einzigartiger Tiered Backup Storage wurde speziell für die Verbesserung der Backup-Leistung, die Skalierbarkeit bei hohem Datenvolumen, hohe Sicherheitsstandards, die Ransomware-Wiederherstellung, die Notfallwiederherstellung und ein ökonomisch vertretbares Backup zu niedrigen Kosten konzipiert," sagte Andrews. "Primärspeicherung ist für große Backups zu langsam, normalerweise nicht skalierbar und sehr teuer für lange Speicherung. Außerdem sind diese Speicher mit dem Netzwerk in Kontakt und können deshalb leichter angegriffen werden. Inline-Deduplizierungsanwendungen sind langsam bei Backups und Wiederherstellungen, sie sind nicht skalierbar und auch sie stehen in Verbindung mit dem Netzwerk, was sie angreifbar macht.

"ExaGrid ist stolz auf sein hochgradig differenziertes Produkt, das einfach seine Arbeit tut, genau das leistet, was wir versprechen, die richtige Größe hat, gut im Support ist und seinen Job einfach macht. Das beweisen unsere Kundenbindung von 95 %, der NPS von über 81, die Tatsache, dass 92 unserer Kunden unseren Retention Time-Lock für Ransomware-Wiederherstellung anschalten und 99 unserer Kunden jährlich eine Wartung und einen Supportplan buchen," sagte Andrews.

Highlights des Q4 2023:

Starke Wettbewerbsfähigkeit von 70 für das Quartal

brachte 173 neue Kunden

59 sechsstellige neue Kunden und 3 siebenstellige Kunden

Mehr als 4.100 Kunden schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeninstallationen in mehr als 80 Ländern

Steigender globaler Umsatz 48 des Geschäfts kommt nicht aus den Vereinigten Staaten

Unternehmen mit positivem Cash, EBITDA und GuV in den vergangenen 12 Quartalen

ExaGrid hat die Preise "Storage Company of the Year" und "Backup/Archive Innovation of the Year" auf den SDC Awards im November gewonnen, zusätzlich zu den 5 Branchenpreisen, die dem Unternehmen zuvor auf der Storage Awards und der Network Computing Awards verliehen wurden, wodurch sich die Anzahl der Auszeichnungen im Jahr 2023 auf 7 erhöhte.

Stärkere Integration von Commvault: Zuvor konnte ExaGrid die deduplizierten Commvault-Daten nehmen und die Deduplikationsrate um 3X verbessern. In Q4 hat ExaGrid angekündigt, dass sowohl die Commvault-Kompression als auch die Deduplizierung aktiviert werden können und Ex Grid kann die Daten weiter deduplizieren.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Repository für lange Speicherung und einer Scale-out-Architektur. ExaGrid's Landing Zone sorgt für sehr schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederhestellungen. Der Repository Tier bietet sehr niedrige Kosten für langfristige Speicherung. ExaGrid's Scale-out-Architektur beinhaltet volle Anwendungen und garantiert ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn der Umfang der Daten wächst, was teure Forklift-Upgrades und geplante Ausmusterung von Produkten vermeidet. ExaGrid bietet als einziger einen Backup-Speicher mit zwei Tiers ohne Verbindung zum Netzwerk (wodurch ein Luftspalt entsteht), verzögerte Löschung und unveränderliche Objekte nach Ransomware-Attacken.

ExaGrid hat in den folgenden Regionen Vertriebsingenieure für den physischen Vertrieb und den Vorverkauf von Systemen: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudiarabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und sonstige Regionen.

Besuchen Sie uns auf: exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn Sehen Sie, was unsere Kunden über die Erfahrungen mit ExaGrid sagen und warum sie nun viel weniger Zeit für die Backup-Speicherung aufwenden in unseren Kundenerfolgsgeschichten ExaGrid ist stolz auf unseren +81 NPS-Score!

