D3 Security gab heute seine Teilnahme an der Microsoft Security Copilot Partner Private Preview bekannt. Die Auswahl von D3 Security erfolgte aufgrund seiner nachgewiesenen Erfahrung mit Microsoft-Sicherheitstechnologien, seiner Bereitschaft, innovative Funktionen zu erkunden und Feedback dazu zu liefern, und wegen seiner engen Beziehung zu Microsoft.

"Im Kontext der Sicherheit wird KI wahrscheinlich tiefgreifende Auswirkungen haben, da sie das Gleichgewicht zugunsten der Verteidiger verschiebt und es Organisationen ermöglicht, sich mit maschineller Geschwindigkeit zu verteidigen. Bei Microsoft genießen wir das Privileg, eine führende Rolle beim Voranbringen von KI-Innovationen zu spielen, und wir sind unserem unglaublichen Ökosystem von Partnern sehr dankbar, deren zielorientierte Arbeit von entscheidender Bedeutung ist, um Kunden dabei zu helfen, ihre Organisationen zu sichern und die vielen Vorteile der KI zuversichtlich in ihren Umgebungen einzuführen", sagte Vasu Jakkal, Corporate Vice President, Microsoft Security.

D3 Security arbeitet mit Microsoft-Produktteams zusammen, um die Produktentwicklung von Security Copilot auf verschiedene Weisen mitzugestalten, einschließlich der Validierung und Verfeinerung neuer und bevorstehender Szenarien, der Lieferung von Feedback zur Produktentwicklung und zu Funktionen, die in zukünftige Produktversionen integriert werden sollen, wie auch mit API-Validierung und -Feedback, um die Erweiterbarkeit von Security Copilot zu unterstützen.

"D3 hat die SOAR-Technologie immer vorangetrieben, sei es durch die tiefgreifende Forschung im Integrationsdesign, durch unsere Event-Pipeline, die die Bearbeitungszeit für Warnmeldungen um bis zu 99 verkürzt, oder durch unsere Operationalisierung der MITRE ATT&CK and D3FEND-Frameworks", sagte Gordon Benoit, Präsident von D3 Security. "Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft in der Security Copilot Partner Private Preview werden wir in der Lage sein, KI zu nutzen, um SOAR auf eine Weise weiterzuentwickeln, die noch vor einem Jahr unmöglich geklungen hätte."

Security Copilot ist das erste KI-gestützte Sicherheitsprodukt, das es Sicherheitsexperten ermöglicht, schnell auf Bedrohungen zu reagieren, Signale mit maschineller Geschwindigkeit zu verarbeiten, und die Risikoexposition innerhalb von Minuten zu beurteilen. Es kombiniert ein fortschrittliches Large Language Model (LLM) mit einem sicherheitsspezifischen Modell, das auf den einzigartigen globalen Bedrohungsanalysen von Microsoft und mehr als 65 Billionen Signalen pro Tag beruht.

Über D3 Security:

D3 Securitys Smart SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) löst hartnäckige Probleme der Cybersicherheit, indem es separate Tools in ein einheitliches Ökosystem mit mehrstufiger Automatisierung, codeloser Orchestrierung und robustem Fallmanagement verwandelt. Smart SOAR führt eine autonome Triage durch und verringert Fehlalarme, sodass Sicherheitsteams in Unternehmen, bei Managed Security Service Providern und im öffentlichen Sektor mehr Zeit auf echte Bedrohungen verwenden können.

