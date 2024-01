Nach einer schwachen ersten Handelswoche an den Börsen im neuen Jahr, verweilten viele Marktteilnehmer noch in den verlängerten Weihnachts- und Silvesterferien. Doch seit dem 8.1.2024 ist die Mehrheit der Börsianer wieder zurück und das Kursgeschehen hat wieder mehr Aussagekraft. Konnte zwischen den Jahren mit wenigen Umsätzen die Kurse in die eine oder andere Richtung einfacher gelenkt werden, sollte dies nun wieder Geschichte sein. Es rücken wieder Fakten, Fundamentaldaten und Markterwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...