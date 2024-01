Stockdorf/ Las Vegas (ots) -Mit einer eleganten Mechanik und einem großformatigen OLED-Bildschirm, der sich im Dach des Fahrzeugs versenken lässt, schaffen die beiden Partner ein neues Entertainment-Level im Auto.Auf der CES in Las Vegas zeigt der Automobilzulieferer Webasto, wie das Dach als Fläche für Innovation, Entertainment und Komfort genutzt werden kann: Ein transparenter Bildschirm von LG Display, der in das Dach integriert wird, verwandelt das Fahrzeug auf Knopfdruck in ein privates Kino. Webasto liefert die Technik, um das Display in einer filigranen Drehbewegung vom Dachhimmel abzusenken, geführt von zwei seitlichen Gelenkschienen. Die Transparenz des ausgeschalteten Displays gibt den Blick frei auf den Himmel oder auf in das Panoramadach integrierte Lichteffekte.Kinoerlebnis auf RädernDas Herzstück dieser Innovation ist ein 30-Zoll-Multimediadisplay von LG Display, das sich nahtlos in das Innendesign des Fahrzeugs integriert. Wenn er nicht gebraucht wird, legt sich der transparente Bildschirm flach an das Panoramadach und fügt sich nahtlos in die Ästhetik des Fahrzeugs ein. Auf Knopfdruck lässt sich das hochmoderne Display hinter den Rückenlehnen der Vordersitze absenken und verwandelt den Fond des Fahrzeugs elegant in einen fesselnden Medienraum. Das komplesxe System beinhaltet einen bürstenlosen Motor, der die Ausrichtung des Bildschirms präzise steuert und ihn entlang der Gelenkschienen geschmeidig bewegt. Dank dieser dynamischen Steuerung kann der Bildschirm verschiedene Positionen einnehmen, um optimale Blickwinkel und ein intensives Kinoerlebnis für alle Fahrgäste zu ermöglichenZusätzliche FunktionenHightech-Glas ist zu dem Kinoerlebnis eine perfekte Kombination. Dank eines unsichtbaren, transparenten Drucks sorgen die Panoramadächer von Webasto tagsüber für einen weiten Ausblick und eine helle, angenehme Stimmung. Nachts zaubert das integrierte Licht faszinierende Effekte und ein besonderes Ambiente. Die Glasscheibe zeigt unterschiedlichste Muster - von geometrischen Figuren bis hin zum Sternenhimmel - in mehreren Farben. Die integrierte schaltbare Verglasung verbessert auch tagsüber das Kinoerlebnis deutlich. Wenn die Sonne zu stark scheint, verschattet die schaltbare Verglasung den Fahrzeuginnenraum auf Knopfdruck.Pressekontakt:Webasto GroupBirgit FelskePressesprecherin Roof und Heating SystemsPhone: +49 152 217 451 77E-mail: birgit.felske@webasto.comOriginal-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50440/5687637