Nach den jüngsten Korrekturen hat der DAX (WKN: 846900) zum Start in die neue Handelswoche wieder zulegen können. Das größte deutsche Börsenbarometer gewann mehr als 120 Punkte und ging +0,74% höher mit 16.716 Punkten aus dem Handel. Unterstützung kam von der US-Börse, die wieder deutlich höher tendierte. Am Morgen starteten die deutschen Standardwerte knapp oberhalb des Schlusskurses vom Freitag in den Tag. Im frühen Handel stieg der Index bis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...