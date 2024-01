News von Trading-Treff.de Euphorie an der Wall Street treibt DAX deutlich an. Dringen wir in die Regionen vom Jahresstart ein? Neue Tradingideen zum Dienstag 09.01.2024 Schwung im DAX vom Freitag hält an Wir haben auch in dieser Woche die erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten gesehen, die für das Trading eine maßgebliche Komponente darstellt. Zunächst startete der DAX mit einem starken Freitagabend an den Widerstandspunkten der Vorwoche, die im ...

