The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2024ISIN NameDE000LB06FQ2 LBBW R6C BOA SZ P 16/24DE000LB06FP4 LBBW DAI BOA SZ P 16/24DE000LB06FR0 LBBW TOTB BOA SZ P 16/24DE000LB06FN9 LBBW BMW BOA SZ P 16/24DE000LB06FM1 LBBW BAYN BOA SZ P 16/24DE000LB0WA10 LBBW BAS BONANL P 14/24XS2283175607 STD.CHARTER 21/25 FLRDE000LB06HR6 LBBW R6C BOAP 16/24DE000LB06HQ8 LBBW DAI BOAP 16/24US23636BAT61 DANSKE BK 19/24 MTN REGSUS86562MCC29 SUMIT.M.F.G. 21/24DE000LB06HM7 LBBW AIR BOAP 16/24DE000LB06HP0 LBBW BMW BOAP 16/24DE000LB06HN5 LBBW AXA BOAP 16/24DE000LB06GH9 LBBW BMW BOA SZ P 16/24US035240AK69 ANH.-BUSCH INBEV 18/24FLRDE000LB06GG1 LBBW BAS BOA SZ P 16/24DE000LBW2RS8 LBBW IS.R.3910DE000LB06GF3 LBBW AXA BOA SZ P 16/24DE000LB06GE6 LBBW AIR BOA SZ P 16/24DE000A169G15 MERCEDESBENZ MTN 16/24US02665WCT62 AM.HONDA FIN 19/24 MTNDE000A161VT6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/24DE0001734267 RHEINL.PF.SCHATZ.V.94DE0001734242 RHEINL.PF.SCHATZ.V.94US21688AAQ58 CO. RABOBANK 21/24 MTNDE000HLB4280 LB.HESS.THR.CARRARA07A/23XS1529880368 COVENTRY BLDG 17/24 MTNDE000HLB7AV6 LB.HESS.THR.CARRARA01B/23DE000LB1B282 LBBW STUFENZINS 16/24DE000LB1M1N5 LBBW STUFENZINS 18/24DE000DZ1J8C4 DZ BANK IS.A435XS0992646918 ESB FINANCE 13/24