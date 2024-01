The following instruments on XETRA do have their first trading 09.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.01.2024Aktien1 IT0005573123 Simone S.p.A.2 US8796VP1054 Telstra Group Ltd. ADR3 ES06445809R9 Iberdrola S.A. BZR4 NO0013107490 IDEX Biometrics ASA5 US8883147055 Titan Pharmaceuticals Inc.6 AU0000317471 Waratah Minerals Ltd.Anleihen1 US10373QBX79 BP Capital Markets America Inc.2 FR001400N4M5 BPCE S.A.3 US455780DT06 Indonesien, Republik4 US89236TLJ24 Toyota Motor Credit Corp.5 US695114DD77 PacifiCorp6 US695114DE50 PacifiCorp7 US455780DU78 Indonesien, Republik8 NO0013105114 Inin Group AS9 US695114DB12 PacifiCorp10 US89236TLL79 Toyota Motor Credit Corp.11 US00774MBH79 AerCap Ireland Capital DAC12 US00774MBJ36 AerCap Ireland Capital DAC13 US045167GB39 Asian Development Bank (ADB)14 US045167GA55 Asian Development Bank (ADB)15 XS2746110498 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)16 US133131BB72 Camden Property Trust17 EU000A3LSRN2 European Investment Bank (EIB)18 US455780DV51 Indonesien, Republik19 XS2744831210 International Bank for Reconstruction and Development20 US64952XFB29 New York Life Global Funding21 US695114DC94 PacifiCorp22 US0641598V18 The Bank of Nova Scotia23 AT000B049952 UniCredit Bank Austria AG24 US26442CBM55 Duke Energy Carolinas LLC25 XS2744862108 Inter-American Development Bank26 US89236TLM52 Toyota Motor Credit Corp.