Larnaca, Zypern (ots) -Aktuell sucht Trading.de lernwillige Trader, die das Weiterbildungsprogramm kostenfrei testen möchten.Die Trading.de Ausbildung ist in sieben Videomodule unterteilt und verfügt über eine persönliche Betreuung während der Ausbildungsphase. Ausgewählte Trader können das Ausbildungsprogramm jetzt kostenfrei testen.Trading.de sucht lernwillige Trader zum Testen von AusbildungsinhaltenMit der Trading.de (https://trading.de/) Ausbildung beinhaltet für Börsenanleger Strategien sowie Handelsanleitungen, die als Unterstützung für den eigenen Handel dienen. Ziel sei es, so Gründer Andre Witzel, "Anlegern den Weg zu bereiten, neben- oder hauptberuflich mit dem Handel zu beginnen". In der Trading.de Ausbildung zeigen die Gründer Witzel und Rong ihre eigenen Handelsleistungen anhand der Luntenstrategie.Innerhalb von sieben Modulen teilen die Gründer ihre Learnings an den Börsenmärkten mit den Auszubildenden, ohne eine Form der Anlageberatung zu tätigen. Vielmehr läge der Fokus darauf, "durch Aufzeigen eigener Erfolge die persönliche Weiterentwicklung jedes Traders voranzutreiben", so Jia Tian Rong. Der im Abomodell erhältliche Trading-Kurs beinhaltet neben den Ausbildungsinhalten auch Austauschmöglichkeiten mit anderen Händlern der Trading.de-Community via Discord sowie Gespräche mit den Köpfen hinter Trading.de selbst.Für die kostenlose Trading.de Ausbildung bewerbenStatt einer Zertifizierung (https://zfu.de/), erhalten Trader professionelle Erfahrungswerte und bewährte Strategien an die Hand. Auf der jüngst neu gelaunchten Startseite von Trading.de können sich Trader aktuell auf die kostenlose Weiterbildung bewerben. Hierfür steht ein Kontaktformular bereit. In diesem geben Trader unter anderem an, welches Erfahrungswerte sie bislang im Trading verzeichnen, was sie sich von einer Ausbildung im Trading erhoffen und welche Ressourcen in Form von Zeit und Geld für den Handel bereitstehen.Das Team von Trading.de wählt im Anschluss die Trader aus. "Wir möchten Trader auswählen, die wir in ihrer Entwicklung weiterbringen können", sagt Jia Tian Rong. Andre Witzel nicht zustimmend und führt ferner aus "Wir freuen uns über jede Einsendung und melden uns zeitnah". Bestimmte Kriterien für die Auswahl der Trader, die in den Genuss der kostenfreien Ausbildung gäbe es nicht. Auch der Bewerbungszeitraum ist zunächst unbegrenzt.Was ist Trading.de?Trading.de bietet eine professionelle Ausbildung für Trader und alle, die es werden wollen. Gegründet wurde Trading.de vom Trader Andre Witzel. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, informative, unterhaltsame und gleichzeitig inspirierende Inhalte für Börsenhändler und Interessierte in ebendiesem Bereich bereitzustellen. Weiterbildungsangebote inkludieren neben Mentoring und Online- Schulungsangeboten auch kostenfreie Angebote wie Trading Rechner und Artikel.