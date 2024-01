Vernier/Ostermundigen (ots) -Die Kilometerkosten für Personenwagen sinken gegenüber dem Vorjahr auf 72 Rappen pro gefahrenem Kilometer. Dies zeigt die jährliche Kilometerkostenberechnung des Touring Club Schweiz. Die Kosten fallen hauptsächlich dank tieferen Abschreibungen und geringerem statistischem Verbrauch.Autofahren bleibt zwar weiterhin teuer, aber wird wenigstens nicht teurer. Die nach wie vor hohen Treibstoffkosten, ein Anstieg der Neuwagenpreise sowie höhere Zinsen und weiterhin hohe Prämienkosten auf bestehende Versicherungspolicen tragen dazu bei, dass die Gesamtkosten pro gefahrenem Kilometer hoch bleiben. Dass diese aber dennoch leicht sinken, ist einerseits auf die höhere Lebensdauer und damit auf den verlängerten Abschreibezeitraum, andererseits auf den sinkenden Energieverbrauch aufgrund des wachsenden Anteils an Hybrid- und Elektroautos bei Neuwagen zurückzuführen. Würde man nur Autos mit reinen Verbrennungsmotoren betrachten, wären die Kilometerkosten gegenüber dem Vorjahr unverändert.Durchschnittlicher Kilometerpreis 72 RappenDas für die diesjährige Berechnung verwendete TCS-Musterauto basiert auf einem revidierten Neupreis von 41'000 Franken (Vorjahr 39'000 Franken). Die durchschnittliche jährliche Laufleistung beträgt 15'000 Kilomter. Mit den TCS-Berechnungsansätzen ergeben sich bei diesem Musterpersonenwagen feste Kosten von jährlich 6'488 Franken sowie variable Kosten von 4'240 Franken. Insgesamt kostet das Musterauto somit 10'728 Franken pro Jahr, was einem Kilometerpreis von 72 Rappen entspricht. Mit dieser Kalkulation werden die Fahrzeuge nach 10 Jahren und 150'000 Kilometer abgeschrieben (Vorjahr noch 9 Jahre und 135'000 Kilometer). Die meisten anderen Detailwerte ergaben nur leichte Veränderungen nach oben und unten.Viele Variablen in der KalkulationDie Berechnung der Kilometerkosten für Personenwagen berücksichtigt sowohl die festen als auch die variablen Kosten und stützt sich auf Katalogpreis und jährliche Kilometerleistung. Die Fixkosten enthalten alle festen Kosten wie Abschreibung, Kapitalverzinsung, Verkehrssteuer, Haftpflichtversicherung, Teilkasko, Nebenauslagen, Garagierungskosten und Fahrzeugpflege. Die variablen Kosten sind fahrleistungsabhängig und umfassen Wertminderung, Treibstoffkosten, Reifenverbrauch, Service und Reparaturen.Geringer Einfluss durch Treibstoffpreissenkung, aber tieferer VerbrauchIn der letzten Berechnung vor einem Jahr lag der Richtpreis für Benzin auf CHF 2.04 und damit 19 Rappen höher als der aktuelle Jahresdurchschnittspreis. Dieser Unterschied macht in der ganzen Berechnung allerdings nur 1 Rappen pro Kilometer weniger aus, wird aber von der Erhöhung der Kapitalzinsen wieder egalisiert. Dafür sind Reifen im Schnitt etwas billiger geworden und der statistische Energieverbrauch sinkt durch die Berücksichtigung des steigenden Anteils an Elektroautos auf 5.4 Liter Benzinäquivalent pro 100 Kilometer.Laufende Anpassungen in der Berechnung notwendigDer TCS passt die Berechnung der Kilometerkosten an die sich verändernden Parameter laufend an, um die Realität auch in den nächsten Dekaden präzise abbilden zu können: Fahrzeuge halten heute länger als noch vor 10 oder 15 Jahren, die Elektrifizierung wird bei der Durchschnittsverbrauchsberechnung spürbar, Park- und Garagierungskosten steigen zum Teil überproportional, die Garantiedauer wird tendenziell länger.TCS Kilometerkosten-StickDer USB-Stick "TCS-Kilometerkosten 2024" ist ein nützliches Instrument für Firmenbuchhaltungen und Personalabteilungen. Er ermöglicht die rasche und unkompliziert Berechnung der Betriebskosten von mehreren Firmenfahrzeugen. Der Stick enthält zudem arbeitsrechtliche und steuerliche Hinweise bezüglich Firmenautos und geschäftlich genutzten Privatautos, sowie Berechnungsgrundlagen für Motorräder.Der Stick kann hier (https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/broschueren-publikationen/tcs-ratgeber/kilometerkosten-berechnen.php) bestellt werden.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100914871