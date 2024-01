Die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Verringerung von Abhängigkeiten wird Uran weiter beflügeln Energieimporte aus Russland sind nicht mehr attraktiv. Nun hat Großbritannien gehandelt. Es ist das erste Land in Europa, dass staatliche Mittel investiert, um einen besonderen Kernbrennstoff herzustellen. Es geht um High-Assay Low-Enriched Uranium, also Uran vom Typ Haleu. Diese Art von Uran wird unter anderem für die "small modular" Reaktoren, also die kleine Art von Reaktoren, genutzt. Dieses ...

