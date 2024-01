Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel leicht um 0,13 Prozent auf 3.425,55 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 1.721,67 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen mit einer freundlichen Tendenz. Die US-Aktienmärkte starteten uneinheitlich in den Handel. Die Anleger halten sich vor den am Donnerstag anstehenden wichtigen US-Inflationsdaten vorerst zurück. Die Daten sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank. Konjunkturdaten aus Deutschland lieferten ein gemischtes Bild. So erhielt die Industrie im November nach einem sehr schwachen Vormonat zwar wieder etwas mehr Aufträge. Die Bestellungen stiegen jedoch nicht ...

