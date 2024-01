Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmarktakteure setzen überwiegend auf schnelle und kräftige Zinssenkungen in diesem Jahr und daran hat sich zum Wochenstart wenig verändert, so die Analysten der Helaba.Allerdings herrsche an den Märkten Vorsicht vor, nachdem die erste Handelswoche von Verlusten sowohl am Anleihe- als auch am Aktienmarkt geprägt gewesen sei und die hochgeschossenen Lockerungsspekulationen zumindest teilweise zurückgeführt worden seien. Mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Preiszahlen in den USA (Donnerstag) dürfte eine anhaltend vorsichtige Grundhaltung wohl dominieren. Die Zinserwartungen würden dann erneut auf die Probe gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...