Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Eurozone ist im dritten Quartal gemäß der finalen Schätzung um 0,1 Prozent geschrumpft, so die Analysten von Postbank Research.Der Gesamt-PMI habe im Dezember bei 47,6 Punkten verharrt, also im Bereich, der eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität signalisiere. Mit nun 44,4 Punkten habe sich der Industrie-PMI geringfügig verbessert, der PMI der Dienstleistungen mit einem Anstieg von 48,7 auf 48,8 Punkte ebenfalls. ...

