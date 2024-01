Kia stellt auf der CES 2024 seine Zukunftsstrategie "Platform Beyond Vehicle" (PBV) vor. Im Fokus stehen dabei modulare E-Fahrzeuge und die Integration von Softwarevernetzung, Robotik und autonomem Fahren. Das in Las Vegas präsentierte Concept PV5 gibt einen Ausblick auf das erste PBV-Serienmodell, das 2025 herauskommen soll. Die Abkürzung PBV diente in den bisherigen Veröffentlichungen von Kia als Kürzel für "Purpose Built Vehicles", also etwa für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...