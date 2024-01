Berlin (ots) -Beim bundesweiten Energiesparmeister-Wettbewerb werden wieder Klimaschutzprojekte an Schulen gesucht: Schüler und Lehrer aller Schulformen können sich mit ihrer Solaranlage, Umweltmesse oder Schülerfirma bewerben - oder mit ihrem ganz eigenen, innovativen Projekt. Bewerbungsschluss ist der 20. März 2024. Informationen zur Teilnahme gibt es auf www.energiesparmeister.de.Den 16 Gewinnerschulen aus allen Bundesländern winken Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 50.000 Euro sowie Patenschaften mit renommierten Unternehmen und Institutionen in der Region. Jede Siegerschule erhält 2.500 Euro Preisgeld sowie die Chance auf den Bundessieg per Online-Voting, der das Preisgeld verdoppelt.Energiesparmeister-Wettbewerb würdigt KlimaschutzprojekteDer Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt durch das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland". Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen."Jedes Jahr erreichen uns außergewöhnliche Projekte beim Energiesparmeister-Wettbewerb", freut sich Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "Die Schülerinnen und Schüler sind unglaublich engagiert und stellen mit ihren vielfältigen Klimaschutzmaßnahmen bereits jetzt alle Zeichen auf Energiewende."Eine Expertenjury aus Politik und Gesellschaft wählt Ende April ein Vorzeigeprojekt pro Bundesland aus. Ehemalige Preisträgerschulen können sich für den mit 1.000 Euro dotierten Sonderpreis für langfristiges Engagement bewerben.NEU: Sonderpreis für JugendfußballvereineAnlässlich der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft gibt es erstmals einen Sonderpreis für Jugendfußballvereine. Gesucht werden Vereine, die eine oder mehrere Klimaschutzmaßnahmen planen, bereits durchführen oder kürzlich abgeschlossen haben. Der Gewinnerverein erhält ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro.Der Deutsche Fußball-Bund e.V. unterstützt den Sonderpreis für Jugendfußballvereine im Rahmen seines Projektes "ANSTOSS FÜR GRÜN - Klimaschutz im Amateurfußball".Paten und Partner des WettbewerbsNeben Geld- und Sachpreisen erhalten die Gewinnerschulen eine Patenschaft mit einem Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die diesjährigen Paten des Wettbewerbs sind: atmosfair gGmbH, Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Finanztip Stiftung, Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH), Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV), Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA), Ostdeutscher Sparkassenverband, Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg, Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, Sparkassenverband Bayern, die Sparkassen in Niedersachsen, WILO SE und ZEBAU Planungs- und Beratungs- gGmbH.Zusätzlich unterstützen den Wettbewerb a&o Hostels, BAD BOYZ BALLFABRIK e.K., Florida-Eis Manufaktur GmbH, memo AG, Raval Football, Spreeprint Textildruck e.K., Vaude GmbH & Co. KG und Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Als Medienpartner agieren der Lehrermarktplatz eduki und das Naturkostmagazin Schrot&Korn.Über den Energiesparmeister-Wettbewerb und co2onlineDer Energiesparmeister-Wettbewerb (www.energiesparmeister.de) ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch das Projekt "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland" und gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. co2online realisiert den Schulwettbewerb zum 16. Mal in Folge und vergibt jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an engagierte Schulen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Unterstützt wird co2online unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Umweltbundesamt sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Steffi Blauco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 22E-Mail: steffi.blau@co2online.deOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58889/5687760