Der starke Start in Woche zwei des neuen Jahres an der US-Technologiebörse Nasdaq sorgt zunächst auch für einen vorläufigen Stimmungsumschwung an der Frankfurter Börse. Der Deutsche Aktienindex kämpft jetzt um die Widerstandszone bei 16.750 Punkten. Darüber springt die Börsenampel wieder auf grün und die Korrektur wäre so schnell beendet, wie sie gekommen ist. Mit einem Fear and Greed-Index weiterhin auf "Gier" ist dieses Szenario allerdings kein Selbstläufer. Für die nächsten Kursgewinne besteht ...

