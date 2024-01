Eine Boeing 737 MAX 9 hat am Freitag kurz nach dem Start in Portland (USA) einen Teil der Kabinenaußenwand verloren. Das Flugzeug konnte ohne Probleme notlanden, ernsthaft verletzte Passagiere gab es nicht. In der Folge wurden 171 Maschinen dieses Typs zunächst stillgelegt. Man will sie auf Schäden überprüfen. Schon bei drei vorherigen Flügen hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...