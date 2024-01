Datagroup kündigt die Übernahme des IT-Dienstleisters iT TOTAL mit Sitz in Stuttgart und Rottweil an. Die 1999 gegründete Gesellschaft erziele einen Umsatz von 11 Millionen Euro pro Jahr und beschäftige 40 Personen, so das Unternehmen am Dienstag. "Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart und Rottweil bietet seinen Kunden IT-Serviceleistungen und Unterstützung ...

