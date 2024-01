Vermögensverwalter Michael O'Higgins beschrieb die 'Low Five Dividendenstrategie' erstmals 1991 in seinem Buch 'Beating the Dow' und stellte damit eine Abwandlung der 'Dogs of the Dow Dividendenstrategie' von Benjamin Graham aus den 1930er Jahren vor. Danach sollten jeweils zu Jahresbeginn die 10 Werte mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt und zu gleichen Geldanteilen gekauft werden. Nach einem Jahr solle man die Zusammensetzung prüfen und anhand der Kriterien das Depot neu zusammenstellen. O'Higgins macht es etwas komplizierter, aber auch differenzierter... -? Hier den Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...