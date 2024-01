PM SuperFrank: "Not your keys, not your crypto" - auch im Jahr 2024? "Not your keys, not your crypto" - auch im Jahr 2024?Not your keys, not your crypto - dieses Credo gilt vielen Krypto-Enthusiasten als unantastbares Prinzip. Jene Anleger, die ihr Kapital über Krypto-Börsen wie FTX oder auch Stablecoin-Anbieter wie Terra-Luna investierten, mussten zuletzt bitteres Lehrgeld dafür bezahlen, diese Grundregel nicht beachtet zu haben - so lautet zumindest eine gängige Anschauung. Doch lässt sich diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...