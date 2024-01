Linz (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnung auf eine baldige Einleitung des Zinssenkungszyklus seitens der EZB scheint mit den zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten für den Euroraum zu schwinden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die veröffentlichte Inflationsrate für Dezember steige mit 2,9% spürbar und entferne sich weiter von dem langfristigen EZB-Ziel von 2%. Als Grund für den erneuten Anstieg der Teuerungsrate im Euroraum gelte die Inflationsentwicklung in Deutschland. Diese sei im Dezember um 0,5% auf nun 3,7% gestiegen. Es dürfte sich hierbei jedoch um einen statistischen Einmaleffekt handeln. ...

