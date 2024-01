In Frankreich ist zum 1. Januar 2024 nicht nur der reformierte "bonus écologique" zur Subventionierung von Elektroautos in Kraft getreten, sondern auch eine Verschärfung des "malus écologique", der bei der Erstzulassung für besonders umweltschädliche Verbrenner erhoben wird. Der staatliche Umweltbonus für Elektroautos ist in Frankreich seit dem Jahreswechsel unter anderem an den CO2-Ausstoß bei der Produktion der Fahrzeuge und Batterien gekoppelt. ...

