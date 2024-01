Das automatisierte Parken erprobt Bosch mit Partnern bereits seit einer Weile. Nun soll das Konzept um das automatisierte Laden von E-Autos ergänzt werden. Bosch und die VW-Software-Tochter Cariad testen das System jetzt in zwei Parkhäusern. Die Idee des Automated Valet Parking ist simpel: Anstatt einen freien Stellplatz im Parkhaus suchen zu müssen, steigt der Fahrer an der Einfahrt aus und das (in geschlossenen Parkhaus) selbstfahrende Auto wird ...

