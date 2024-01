DAX legt zu: VW holt ChatGPT ins Cockpit und Infineon hat an Samsung-Zahlen zu knabbern

Volkswagen hat angekündigt, den beliebten Chatbot ChatGPT in seine Fahrzeuge zu integrieren. Die Software, die in der Lage ist, Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen zu bilden, wird innerhalb des firmeneigenen Sprachassistenten IDA verfügbar sein, wie der Autobauer am Montag auf der Technik-Messe CES bekannt gab. Auf der Innovationsmesse in Las Vegas werden bereits erste Fahrzeuge mit dieser Funktion präsentiert.

Die Umsetzung der Integration erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für Sprachsoftware, Cerence, dessen Lösung in IDA implementiert wird. ChatGPT soll ab dem zweiten Quartal in mehreren Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen. Das Ziel dieser Integration ist es, die Kommunikation mit dem Auto natürlicher zu gestalten und Volkswagens Sprachassistenz-Software darüber hinaus auch bei einer Vielzahl von Fragen zur Bedienung von Fahrzeugsystemen einzusetzen. Volkswagen gibt an, der erste Volumenhersteller zu sein, der ChatGPT in Serienfahrzeuge integriert. Auch andere Wettbewerber prüfen diese Möglichkeit.