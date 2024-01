Und zwar von Metzler, in Form einer Kaufempfehlung. Einer Studie zufolge liegt das Kursziel bei 26 Euro. Das befeuert heute die Aktie - zusätzlich neben guten Geschäftszahlen des Modekonzerns Urban Outfitters. Mit Kursgewinnen knüpft die ZALANDO-Aktie an die Vortageserholung an. Da hatten die Papiere letztlich 1,5 % zugelegt, nachdem sie am Vormittag mit 18,25 Euro noch auf den tiefsten Stand seit Herbst 2014 abgerutscht waren. Ein Grund der Kurserholung im Montagverlauf: Optimistische Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung in den USA. Die Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen wurden damit wieder größer.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



