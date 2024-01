Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) gehörte 2023 nicht gerade zu den Top-Performern an der Börse und brachte Anlegern leichte Verluste ein. Auch das neue Handelsjahr begann der Chemiekonzern mit einem Minus von 5% und am Dienstag gerät das Papier weiter unter Druck. Was steckt dahinter? . BASF vorgestellt Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2022: 87,3 Milliarden €) der größte Chemie-Konzern der Welt. BASF betreibt weltweit über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...