Die Laptops P10 und S10 von MEDION bringen Performance und ansprechendes Design ins Büro und Home-Office.Pünktlich zur CES, der weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik, präsentiert MEDION seine zwei neuen 16-Zoll Performance-Laptops. Das MEDION P10 und MEDION S10 bieten Nutzer:innen zuverlässige Perfomance zum günstigen Preis und zeichnen sich neben der Leistungsfähigkeit vor allem durch ihr wertiges Äußeres aus.Die Gehäuse der beiden Laptops sind aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung gefertigt und nehmen dank der schmalen Bauweise von 17,8 mm Höhe nur wenig Platz ein. Auch auf der Waage schlagen die Laptops mit 1,7 Kilogramm kaum zu Buche. Ob fürs Arbeiten im Büro oder anspruchsvolles Entertainment zuhause - die neuen Modelle lassen sich problemlos transportieren und bieten ein einmaliges Zusammenspiel aus Performance und Eleganz. In Hinblick auf die Stromversorgung sind beide Varianten mit einem 70-Wh-Akku1 ausgestattet, der bis zu 8 Stunden2 durchhält. Dank Rapid-Charge-Technologie ist das Laptop in rund 60 Minuten wieder auf bis zu 80 Prozent aufgeladen3 und somit schnell wieder einsatzbereit.Das MEDION S10 kommt mit einem Intel Core i5-13420H Prozessor und verfügt über eine integrierte Intel UHD Grafikkarte. Die P10-Version des Laptops ist mit einem Intel Core i7-13620H Prozessor ausgestattet. Darüber hinaus eignet sich die Modell-Variante dank der NVIDIA GeForce RTX 3050 Grafikkarte auch für gelegentliches Gaming. Flüssige Grafik und ruckelfreies Gameplay sind garantiert und auch der professionellen Bild- und Videobearbeitung eröffnet die leistungsstarke GPU viele Möglichkeiten. Für die perfekte Temperatur sorgt eine optimierte Kühlung mit zwei Lüftern und zwei Heatpipes.Das verbaute Display im 16:10-Format überzeugt bei beiden Laptops: Mit QHD+-Auflösung und 100 Prozent sRGB bietet es eine hohe Farbtreue bei 120 Hz - perfekt für alle Content-Creator. Und auch für die Sicherheit ist gesorgt. Wer das Laptop kurz unbeaufsichtigt lassen möchte, sperrt und entsperrt es einfach per Fingerprint-Sensor und schützt sensible Daten so vor neugierigen Augen.VerfügbarkeitDas MEDION S10 und P10 sind ab März 2024 für 949,- Euro UVP und 1.199,- Euro UVP im MEDION Shop erhältlich.1. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.2. Abhängig vom Nutzungsverhalten (8 Stunden im Videoplayback Modus).3. Geladen im Power-Off-Modus mit beigefügtem Netzadapter. Akkuladezeit variiert durch Einstellungen, Nutzung und anderen Faktoren.