Nach endlosen Einreichungen wird die Securities and Exchange Commission wahrscheinlich am Mittwoch die ersten Bitcoin-ETFs genehmigen - oder doch nicht?Drama, Drama, Drama: Am Freitag noch war die Kryptowelt in heller Aufregung wegen eines unbegründeten Gerüchts, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) an diesem Tag die lang erwarteten Bitcoin-ETFs genehmigen würde. Stattdessen geht es nun um die Einreichung eines elfseitigen Briefes von einer Organisation namens Better Markets, die Verbindungen zu Senatorin Elizabeth Warren sowie dem SEC-Vorsitzenden Gary Gensler hat. Der Brief warnt die SEC, dass es ein "schwerwiegender, wenn nicht historischer Fehler" wäre, Bitcoin-ETFs …