Boston (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt hatte ein ausgesprochen gutes Jahr 2023, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Anleger hätten in der Summe 166 Milliarden US-Dollar investiert. Hiervon seien alleine auf Aktien-ETFs 97 Milliarden US-Dollar entfallen, die sich insbesondere im vierten Quartal, getragen von einer ausgezeichneten Performance der globalen Aktienmärkte, einer starken Nachfrage erfreut hätten. Anleihe-ETFs hätten im Jahresverlauf ebenfalls hohe Zuflüsse von fast 70 Milliarden US-Dollar verbucht, allerdings sei dies stark korreliert gewesen zu der Entwicklung an den Zinsmärkten, sodass die Zuflüsse im Zeitverlauf geschwankt hätten. Rohstoffe und so genannte Alternatives seien von Rückflüssen betroffen gewesen. ...

