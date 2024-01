© Foto: Symbolbild - DALL-E



Volkswagen revolutioniert das Fahrerlebnis durch die Integration von ChatGPT in seine Fahrzeuge. Dies gab der Automobilhersteller im Vorfeld der Elektronikmesse CES 2024 bekannt.Volkswagen hat mit der Ankündigung, ChatGPT in seine neuesten Fahrzeugmodelle zu integrieren, einen wichtigen Schritt in Richtung fortschrittlicher Fahrzeugtechnologie getan. Die innovative Integration, die im Vorfeld der Consumer Electronics Show (CES) 2024 vorgestellt wurde, wird in einer Reihe von VW-Modellen verfügbar sein, darunter der ID.7, ID.4, ID.5, ID.3 sowie die neuesten Versionen des Tiguan, Passat und Golf. Die Integration von ChatGPT wird ab dem zweiten Quartal 2024 als Standardfunktion in vielen …