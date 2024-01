Die OMV, und Microsoft haben eine Vereinbarung über Sustainable Aviation Fuel Zertifikate (SAFc) unterzeichnet. Die neu entwickelten SAF Business Solutions unterstützen Unternehmen ihre Ziele zur Reduzierung indirekter Scope-3-Emissionen zu erreichen, z. B. bei Geschäftsflugverkehr oder dem Lufttransport von Waren. In Zusammenarbeit mit der unabhängigen globalen Organisation RSB wird es ermöglicht, die Umweltvorteile von SAF zuverlässig und nachweisbar in Form eines SAF-Zertifikats zu übertragen, informiert die OMV. Dies ermöglicht es Microsoft, seine Dekarbonisierungsziele (Scope 3) zu erreichen und eine transparente, nachhaltige Geschäftsflugverkehrs- und Lieferkettenlogistik weiter zu etablieren. Katie Ross, Director of Carbon Reduction ...

