The NAGA Group AG: The NAGA Group AG übertrifft mit einem Konzernumsatz von EUR 45 Mio. und einem EBITDA von EUR 7 Mio. für 2023 die Markterwartungen



09.01.2024 / 12:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

The NAGA Group AG übertrifft mit einem Konzernumsatz von EUR 45 Mio. und einem EBITDA von EUR 7 Mio. für 2023 die Markterwartungen

Hamburg, 08. Januar 2024 - Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 mit Konzernumsatzerlösen von EUR 45,5 Mio. (Vj. EUR 57,6 Mio.) sowie einem EBITDA von ca. EUR 7 Mio. (Vj. EUR -13,7 Mio.) wie prognostiziert gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Umsatzrückgang, sowie ein stark steigendes und positives EBITDA verzeichnet.

Dabei lagen beide Werte deutlich über den jüngsten Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt für 2023 mit Umsatzerlösen von EUR 38,5 Mio. und einem EBITDA von EUR 5,2 Mio. gerechnet hatten.

Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Ad hoc announcement pursuant to Art. 17 Market Abuse Regulation

The NAGA Group AG exceeds market expectations with consolidated sales of EUR 45 million and EBITDA of EUR 7 million for 2023

Hamburg, January 08, 2024 - According to preliminary figures, The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) recorded a significant year-on-year decline in revenue and a sharp rise and positive EBITDA in the 2023 financial year, with consolidated revenue of EUR 45.5 million (previous year: EUR 57.6 million) and EBITDA of around EUR 7 million (previous year: EUR -13.7 million), as forecast.

Both figures were well above analysts' most recent expectations, which had forecasted average sales of EUR 38.5 million and an EBITDA of EUR 5.2 million for 2023.

Contact:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Member of the Management Board

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 7791-0

E: ir@naga.com

End of the ad hoc announcement

