NAGA liefert ein starkes Jahr 2023 mit 45,5 Millionen Euro Umsatz und dem höchsten EBITDA in der Unternehmensgeschichte von 7 Millionen Euro



Aktive Nutzer, gehandeltes Volumen und Anzahl der Abschlüsse, über dem Niveau von 2022

Unternehmensprognose und Ausblick 2024 werden in den kommenden Wochen veröffentlicht

Erfolgreiche Vollplatzierung von Wandelanleihen mit einer Finanzierung von 9 Millionen USD Hamburg, 9. Januar 2023 - Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One-Finanzsuper-App NAGA, veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Umsatz- und EBITDA-Ergebnisse für das Jahr 2023. NAGA erzielt einen Umsatz von 45,5 Mio. EUR (VJ: 57 Mio. EUR) und ein vorläufiges EBITDA von 7 Mio. EUR (VJ: -13,7 Mio. EUR), das höchste EBITDA in der Geschichte des Unternehmens, was einen beeindruckenden Turnaround in einem schwierigen Marktumfeld darstellt. Im Jahr 2023 verzeichnete die NAGA über 132.000 Kontoeröffnungen (VJ: 243.000) und mehr als 9,2 Millionen Abschlüsse (VJ: 8,6 Millionen), von denen 4,8 Millionen Copy Trades waren (VJ: 3,5 Millionen). Das gehandelte Volumen belief sich auf 143 Mrd. EUR (VJ: 137 Mrd. EUR). Die Zahl der aktiven Nutzer lag zum Jahresende bei über 21.000 (GJ 2022: 18.700). Infolgedessen zeigten alle Metriken pro Nutzer einen starken Aufwärtstrend mit höherer durchschnittlicher Aktivität, Depotgröße und Lifetime Value. Insbesondere auf der Kostenseite konzentrierte sich die NAGA erfolgreich auf die operative und Marketing-Effizienz und senkte die Gesamtkosten deutlich. Die Marketingkosten beliefen sich auf 5,5 Mio. EUR (VJ: 28,5 Mio. EUR), was zu den bisher besten Bruttokosten pro Akquisition von 447 EUR (VJ: 1.510 EUR) pro neu aktiviertem Handelskonto führte. Michael Milonas, CEO von NAGA, kommentiert den Erfolg des Jahres: "Wir freuen uns, dass unser disziplinierter Ansatz und unsere kontinuierlichen Bemühungen, NAGA profitabel zu machen, zu so guten Ergebnissen geführt haben. Wir haben eine verbesserte Qualität der Kunden, eine verbesserte Stabilität der Plattform und starke Nutzerkennzahlen gesehen, die uns zuversichtlich für die nächsten Monate stimmen. Insbesondere vor dem Hintergrund unseres kürzlich angekündigten Zusammenschlusses wird NAGA eine entscheidende Rolle bei der Erzielung starker Ergebnisse im kommenden Jahr spielen. Gepaart mit der schnell wachsenden Nutzer- und Umsatzbasis von Capex.com, stellt dies eine neue, aufregende Equity Story für die Gruppe dar. Nach dem 19. Dezember 2023 und der Ankündigung des Zusammenschlusses zwischen NAGA und Capex.com wird Octavian Patrascu voraussichtlich in den nächsten Tagen das Amt des CEO der NAGA-Gruppe antreten, nachdem er erfolgreich den Großteil der 8.226.000 emittierten Wandelanleihen gezeichnet und knapp 9 Millionen USD in NAGA investiert hat. Herr Patrascu wird im Laufe der kommenden Wochen seine Pläne für die Technologie-Roadmap und die Entwicklung von NAGA enthüllen. Darüber hinaus planen sowohl NAGA als auch Capex.com, in den kommenden Wochen Prognosen und Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 zu veröffentlichen, da die ersten Schritte für die M&A-Transaktion bereits im Gange sind und stets den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen unterliegen.



