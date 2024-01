Bonn (www.anleihencheck.de) - In der finalen Schätzung zum britischen BIP in Q3 wurde nach einer Revision auf -0,1 Prozent ein leichter Rückgang ausgewiesen, so die Analysten von Postbank Research.In Q2 sei die britische Wirtschaft noch um 0,2 Prozent gewachsen. Im Oktober sei das BIP um 0,3 Prozent zum Vormonat geschrumpft! Am Arbeitsmarkt habe sich der Lohndruck mit einem Anstieg um 7,2 Prozent zum Vorjahr im Oktober etwas abgeschwächt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...