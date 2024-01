Oberursel (www.anleihencheck.de) - Ende 2023 hatten sich die Rentenmärkte auf das Szenario einer Fortsetzung des disinflationären Trends, also rückläufiger Inflationszahlen, und in der Folge zügiger Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) eingestellt, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...