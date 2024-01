Bonn (www.anleihencheck.de) - In Japan werden diese Woche die Inflationsdaten für Tokio veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Die Verbraucherpreisinflation (VPI) in Tokio sei im Dezember voraussichtlich leicht zurückgegangen, nachdem sie im Vormonat 2,6% betragen habe. Auch die Kerninflationsrate dürfte im Dezember gefallen sein, was auf den stärkeren Rückgang der Energiekosten zurückzuführen sei. Die Kerninflationsrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) werde jedoch voraussichtlich stabil bleiben. Diese Inflationstendenzen würden mit dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2% übereinstimmen, und dürften die BoJ in ihrer ultralockeren Geldpolitik bestärken. ...

